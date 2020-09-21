Джокович одолел Шварцмана и выиграл 36-й титул серии Мастерс

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выиграл 36-й титул серии "Мастерс". В финале турнира в Риме Джокович нанёс поражение восьмому сеяному аргентинцу Диего Шварцману.

Финал

Новак Джокович - Диего Шварцман 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. Шварцман подал один эйс, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.

Счёт в личном противостоянии теннисистов в официальных матчах стал 5-0 в пользу Джоковича.

Джокович завоевал 81-й титул в карьере, четвёртый в сезоне-2020 и в пятый раз первенствовал в Риме. У Шварцмана это первый финал "Мастерса" в карьере.