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Ролан Гаррос. Украинки получили соперниц по квалификации

Теннис
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Ролан Гаррос. Украинки получили соперниц по квалификации
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Марта Костюк в статусе второй сеяной в первом раунде сыграет с 201-й ракеткой мира из Болгарии Изабеллой Шиниковой. По личным встречам украинка ведет со счетом 2:0.

Леся Цуренко из-за падения в рейтинге впервые за 6 лет вынуждена играть квалификацию на Ролан Гаррос. Первой соперницей киевлянки станет Чагла Буюкакчай (№173 рейтинга WTA). Цуренко ранее четырежды обыгрывала турчанку.

Ангелина Калинина в первом раунде квалификации встретится с 7-й сеяной Викторией Голубич. Теннисистка из Новой Каховки попытается с четвертой попытки впервые выйти в основную сетку Ролан Гаррос.

Дарья Снигур дебютирует на взрослом Шлеме матчем со 142-й ракеткой мира Барборой Хаас.

В основной сетке Открытого чемпионата США Украину представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая.

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В статье: Леся Цуренко Марта Костюк Ролан Гаррос
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