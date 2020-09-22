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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA

Теннис
(1 голосов)

Обновленное положение в женской классификации

Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Новина українською

Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира Premier 5 в Риме опередила в мировом рейтинге чемпионку Australian Open Софию Кенин и вернулась на пятую позицию.

Даяна Ястремская в столице Италии дошла до 1/8 финала, уступив будущей чемпионке турнира Симоне Халеп. Благодаря очкам, заработанным на Internazionali BNL d'Italia, одесситка в рейтинге WTA поднялась на одну строку и стала 28-й ракеткой мира.

Остальным украинкам в топ-200 мирового рейтинга улучшить свое положение перед стартом Ролан Гаррос не удалось.

Рейтинг WTA. 22 сентября 2020 года:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255

3 (3) Наоми Осака (Япония) – 5780

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205

5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4740

6 (5). Софья Кенин (США) – 4700

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

9 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010

28 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925

99 (97). Катерина Козлова (Украина) – 718

112 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633

119 (119). Марта Костюк (Украина) – 605

137 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507

153 (152). Ангелина Калинина (Украина) – 436

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В статье: Элина Свитолина рейтинг WTA Даяна Ястремская
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