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Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA
Обновленное положение в женской классификации
Элина Свитолина после выхода в четвертьфинал турнира Premier 5 в Риме опередила в мировом рейтинге чемпионку Australian Open Софию Кенин и вернулась на пятую позицию.
Даяна Ястремская в столице Италии дошла до 1/8 финала, уступив будущей чемпионке турнира Симоне Халеп. Благодаря очкам, заработанным на Internazionali BNL d'Italia, одесситка в рейтинге WTA поднялась на одну строку и стала 28-й ракеткой мира.
Остальным украинкам в топ-200 мирового рейтинга улучшить свое положение перед стартом Ролан Гаррос не удалось.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 7255
3 (3) Наоми Осака (Япония) – 5780
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205
5 (6). Элина Свитолина (Украина) – 4740
6 (5). Софья Кенин (США) – 4700
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335
9 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010
…
28 (29). Даяна Ястремская (Украина) – 1925
99 (97). Катерина Козлова (Украина) – 718
112 (112). Катарина Завацкая (Украина) – 633
119 (119). Марта Костюк (Украина) – 605
137 (137). Леся Цуренко (Украина) – 507
153 (152). Ангелина Калинина (Украина) – 436