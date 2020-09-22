Рейтинг АТР: Джокович обошел Сампраса, Стаховский потерял 2 позиции

Новак Джокович, накануне ставший чемпионом Мастерса в Риме, начал 287-ю неделю в статусе первой ракетки мира и обошел по этому показателю Пита Сампраса. Следующий ориентир Джоковича – 310 недель Роджера Федерера.

Полуфиналист Italian Open Денис Шаповалов дебютировал в топ-10, вытеснив из этого списка испанца Роберто Баутисту-Агута.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в обновленном рейтинге занимает 183-е место. В понедельник киевлянин вылетел из квалификации Ролан Гаррос.

Рейтинг АТР. 22 сентября 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 260

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 9125

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5175

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 4650

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 3030

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (14). Денис Шаповалов (Канада) – 2660

…

183 (181). Сергей Стаховский (Украина) – 314

214 (208). Илья Марченко (Украина) – 250

411 (414). Владислав Орлов (Украина) – 87