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Костюк не без приключений вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
Марта стала на шаг ближе к основной сетке
На старте квалификации Костюк в статусе второй сеяной за 1 час и 10 минут обыграла Изабеллу Шиникову – 6:1, 3:6, 6:0.
В первом матче на Ролан Гаррос Костюк реализовала 7 из 9 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету украинки 1 эйс, 9 двойных ошибок, 29 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.
Следующей соперницей Марты Костюк в Париже станет 199-я ракетка мира из Румынии Лаура-Иоанна Паар.
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