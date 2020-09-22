  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк не без приключений вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк не без приключений вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Теннис
(2 голосов)

Марта стала на шаг ближе к основной сетке

Костюк не без приключений вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
Новина українською

На старте квалификации Костюк в статусе второй сеяной за 1 час и 10 минут обыграла Изабеллу Шиникову – 6:1, 3:6, 6:0.

В первом матче на Ролан Гаррос Костюк реализовала 7 из 9 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету украинки 1 эйс, 9 двойных ошибок, 29 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.

Следующей соперницей Марты Костюк в Париже станет 199-я ракетка мира из Румынии Лаура-Иоанна Паар.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...