Костюк не без приключений вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

На старте квалификации Костюк в статусе второй сеяной за 1 час и 10 минут обыграла Изабеллу Шиникову – 6:1, 3:6, 6:0.

В первом матче на Ролан Гаррос Костюк реализовала 7 из 9 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету украинки 1 эйс, 9 двойных ошибок, 29 виннерсов и 24 невынужденных ошибки.

Следующей соперницей Марты Костюк в Париже станет 199-я ракетка мира из Румынии Лаура-Иоанна Паар.