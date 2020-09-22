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Ролан Гаррос. Цуренко неожиданно проиграла в первом раунде квалификации

Теннис
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Леся прощается с Парижем

Ролан Гаррос. Цуренко неожиданно проиграла в первом раунде квалификации
Новина українською

На старте отборочного турнира Леся Цуренко в трех сетах за 2 часа и 21 минуту уступила 174-й ракетке мира из Турции Чагле Буюкакчай (2:6, 7:5, 1:6).

Цуренко отдала 9 геймов на своей подаче, а в ответ сделала только 6 брейков. Леся выиграла всего 44% очков с первой подачи и совершила 57 невынужденных ошибок.

Цуренко впервые за 10 лет не сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. В Париже киевлянка одержала 6 побед при 9 поражениях.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос.

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В статье: Леся Цуренко Ролан Гаррос
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