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Боснийский теннисист может подать в суд на Ролан Гаррос

Теннис
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Ему ошибочно диагностировали коронавирус

Боснийский теннисист может подать в суд на Ролан Гаррос
Новина українською

Представляющий Боснию и Герцеговину теннисист Дамир Джумхур может подать в суд на организаторов Открытого чемпионата Франции.

Напомним, перед "Ролан Гаррос" тренер теннисиста Петар Попович прошёл тест на коронавирус, который дал положительный результат, однако он мог оказаться ложным, так как в его организме присутствуют антитела. Пройти повторный тест специалисту не разрешили, и Джумхур не был допущен до участия в "Ролан Гаррос".

Вчера, 21 сентября, Попович прошёл повторный тест в сербском Белграде, который дал отрицательный результат. Как сообщает Klix, Джумхур уже нанял юристов, которые попробуют урегулировать вопрос с организаторами турнира, однако, если сделать это не удастся, теннисист подаст в суд на "Ролан Гаррос".

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В статье: Ролан Гаррос Дамир Джумхур
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