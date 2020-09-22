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Цуренко: Не могу вылечить свой локоть

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Теннисистке предстоит взять паузу

Цуренко: Не могу вылечить свой локоть
Новина українською

После поражения на старте квалификации на Ролан Гаррос украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о травме, с которой борется еще с прошлого года.

О проблемах с локтем
"К сожалению, локоть я не могу полностью вылечить. Это постоянное воспаление, нет какого-то рецепта, как избавиться от боли до конца. В прошлом году и в этом году я перепробовала все, что можно, пробовала и новые методы. Может быть стоит попробовать что-то посерьезнее, уколы… Сложно играть будучи все время неуверенной, все время недотренировываться, ограничиваться в тренировочном процессе. Розыгрыши я смогла играть здесь за 2-3 дня до начала, еще один день потеряла из-за того, что много провела времени в комнате из-за задержки с тестами. Даже для тех, кто просто любить играть в теннисе, такая ситуация - это немножко мучительно. Я все-таки хочу получать удовольствие от того, что я делаю. Я никогда не знаю, что будет завтра. Если я сегодня потренируюсь 2-3 часа, порадуюсь, то есть вероятность, что я проснусь завтра и локоть не разогнется. Это бесит. Чем это неприятно – я не знаю, что будет потом. Вот сейчас, я сыграла матч и не могу локоть до конца разогнуть. Я не жалуюсь, я просто пытаюсь объяснить, что это за проблема".

О планах на сезон
"Сейчас такая тенденция, что все турниры ITF отменяют, а из турниров WTA осталась только Острава, и есть еще Линц в декабре… Поэтому вариант один - либо пытаться играть эти турниры, если они будут, если нет, то я вижу смысл в том, чтобы постараться восстановиться. После карантина у меня нет желания брать еще какую-то паузу, но все-таки локоть вынуждает. Может быть есть смысл до конца года ничего не играть, вылечить локоть, наладить подачу и уже с начала года поехать что-то поиграть".

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В статье: Леся Цуренко
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