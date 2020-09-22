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Свитолина: Мне повезло, что встреча завершилась в двух партиях

Теннис
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Украинка провела сложный матч

Свитолина: Мне повезло, что встреча завершилась в двух партиях
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала турнира категории International в Страсбурге (Франция). Со счётом 7:6 (7:0), 7:5 она обыграла Магду Линетт из Польши.

"Позади тяжёлый матч. Линетт боролась, старалась показать свой лучший теннис, тогда как я играла нестабильно — уровень был то высоким, то ниже среднего. Не так просто было перестроиться после турнира в Риме, где другие условия, другие мячи. Как бы то ни было, я продолжала бороться на протяжении всего матча, в итоге мне даже повезло, встреча завершилась в двух партиях", — цитирует Свитолину официальный сайт WTA.

Следующей соперницей пятой ракетки мира и второго номера посева соревнований в Страсбурге станет представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

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В статье: Элина Свитолина
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