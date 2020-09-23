Костюк: Немного понервничала в начале третьего сета

В первом раунде предварительного турнира Марта Костюк в трех сетах обыграла Изабеллу Шиникову (6:1, 3:6, 6:0).

"Мы до этого уже играли два раза, я понимала в принципе, чего от нее ожидать. Она очень интересная соперница, поэтому не так много зависело от меня. Удалось победить за счет того, что я была активнее. В первом сете я ее прямо «убивала».

В начале второй партии я допустила несколько ошибок, играла пассивно. Шиникова воспользовалась ситуацией, а дальше я просто упустила инициативу. Затем я постаралась заново собраться в конце сета, у меня почти получилось, но не получилось. При 5:3 она провела хороший гейм. Но несмотря на это я была спокойна, что смогу переломить ход игры в свою пользу. Психологически я была стабильна, хотя в начале третьего сета все-таки немного понервничала.

Следующая соперница? Я видела ее на турнире в Праге и Палермо. У меня есть какое-то представление о том, как она играет", - сказала Костюк.

За выход в финал квалификации Ролан Гаррос Марта Костюк в четверг сыграет с румынкой Лаурой-Иоанной Паар.