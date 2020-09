Со скоростью 227 км/час: в Гамбурге теннисист попал мячом в ребенка

Неприятный момент произошел в концовке матча первого раунда турнира в Гамбурге между Александром Бубликом и Альбертом Рамосом. На матч-боле казах выдал эйс со скоростью 227 км/час, но радость победы была недолгой – все дело в том, что Бублик попал в девочку, которая подавала мячи.

Бублик сразу же подошел к ребенку и поинтересовался ее состоянием. Он извинился и подарил ей мяч.

Making amends in the best possible way...



All class from Alex Bublik at the @hamburgopen ???? pic.twitter.com/dt7aleqXxw