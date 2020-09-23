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Со скоростью 227 км/час: в Гамбурге теннисист попал мячом в ребенка

Теннис
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К счастью, с девочкой все в порядке

Со скоростью 227 км/час: в Гамбурге теннисист попал мячом в ребенка
Новина українською

Неприятный момент произошел в концовке матча первого раунда турнира в Гамбурге между Александром Бубликом и Альбертом Рамосом. На матч-боле казах выдал эйс со скоростью 227 км/час, но радость победы была недолгой – все дело в том, что Бублик попал в девочку, которая подавала мячи.

Бублик сразу же подошел к ребенку и поинтересовался ее состоянием. Он извинился и подарил ей мяч.

Следующим соперником Александра Бублика в Гамбурге станет Феликс Оже-Альяссим.

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В статье: теннис Александр Бублик
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