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Калинина совершила сенсацию и вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Первая победа украинки в Париже

Калинина совершила сенсацию и вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
Новина українською

Ангелина Калинина в первом раунде квалификации Ролан Гаррос неожиданно разобралась с опытной Викторией Голубич, которая в статусе 129-й ракетки мира играла под 7-м номером посева. Матч продолжался 1 час и 16 минут и завершился победой украинки в двух сетах (6:1, 6:3).

В матче с Голубич Калинина сделала 7 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету Ангелины 26 виннерсов и 18 невынужденных ошибок.

Путевку в финал квалификации грунтового Шлема Калинина разыграет в матче с американкой Варварой Лепченко (№183 рейтинга WTA).

Накануне в полуфинал квалификации на Ролан Гаррос пробилась и Марта Костюк.

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В статье: Ангелина Калинина Ролан Гаррос
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