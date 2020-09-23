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Калинина совершила сенсацию и вышла в полуфинал квалификации Ролан Гаррос
Первая победа украинки в Париже
Ангелина Калинина в первом раунде квалификации Ролан Гаррос неожиданно разобралась с опытной Викторией Голубич, которая в статусе 129-й ракетки мира играла под 7-м номером посева. Матч продолжался 1 час и 16 минут и завершился победой украинки в двух сетах (6:1, 6:3).
В матче с Голубич Калинина сделала 7 брейков и проиграла 3 гейма на своей подаче. Также на счету Ангелины 26 виннерсов и 18 невынужденных ошибок.
Путевку в финал квалификации грунтового Шлема Калинина разыграет в матче с американкой Варварой Лепченко (№183 рейтинга WTA).
Накануне в полуфинал квалификации на Ролан Гаррос