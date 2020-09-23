Число зрителей на Ролан Гаррос из-за коронавируса могут сократить до 1000

Ряд источников, включая BFMTV и Le Parisian, сообщают, что французские власти могут ввести дополнительные ограничения на число зрителей на спортивных соревнованиях в связи с ростом числа заражённых коронавирусом в стране.

Изначально организаторы Открытого чемпионата Франции планировали впускать на арены 11,5 тыс. зрителей ежедневно. На минувшей неделе правительство Франции постановило сократить это число до 5000. Сегодня, 23 сентября, может быть принято решение о том, что матчи смогут посетить не более 1000 человек.

В минувшую субботу во Франции было зафиксировано 13 500 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом для страны.

Старт Открытого чемпионата Франции запланирован на 27 сентября.