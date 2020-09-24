Свитолина: Довольна тем, как в итоге смогла со всем справиться

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о своей победе в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге над Жиль Белен Тайхманн.

"Несмотря на счет, те, кто следил за игрой, видели, как Жиль упорно боролась в этом матче. На каком-то этапе мы обе стали играть хорошо. Думаю, что такие матчи прибавляют уверенности, это хороший задел перед следующей игрой.

В Страсбурге мои поединки не складываются просто, сегодня, например, у меня был не лучший старт. Но я боролась, старалась собраться, поэтому я довольна тем, как в итоге смогла со всем справиться.

В чем особенность матчей с левшами? Мне кажется, что более широкая подача во второй квадрат более ожидаема. В остальном же, удары с бекхенда и форхенда практически такие же. Да, больше дело в другом вращении".