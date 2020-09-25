Вавринка и Маррей сыграют в первом раунде Ролан Гаррос

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в первом матче на Ролан Гаррос с 2017 года сыграет с трехкратным чемпионом Шлемов Стэном Вавринкой, который на турнире посеян под 16-м номером. Символично, что Маррей не приезжал в Париж с того момента, как 3 года назад в полуфинале в 5 сетах проиграл именно Вавринке.

Действующий чемпион Ролан Гаррос Рафаэль Надаль в первом раунде любимого Шлема сыграет с Егором Герасимовым, а соперником Новака Джоковича станет Микаэль Имер. Победитель US Open Доминик Тим стартует матчем с Марином Чиличем.

Полная турнирная сетка Ролан Гаррос-2020

Открытый чемпионат Франции по теннису стартует в воскресенье, 27 сентября.

Ранее UA-Футбол сообщал, что украинки во главе с Элиной Свитолиной узнали соперниц по Ролан Гаррос.