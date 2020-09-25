На Ролан Гаррос ежедневно допустят только 1000 болельщиков

По информации издания L’Équipe, ежедневно матчи Открытого чемпионата Франции смогут посещать всего 1000 болельщиков. Кроме того, на турнир аккредитованы около 4000 официальных лиц, включая игроков и персонал.

Ранее организаторы Ролан Гаррос рассчитывали собирать на трибунах по 11 500 человек в день, но власти Франции из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране существенно ограничили количество посетителей грунтового Шлема.

На Ролан Гаррос Украину в одиночном разряде представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Екатерина Козлова.

Матчи Открытого чемпионата Франции начнутся в воскресенье, 27 сентября.