  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. На Ролан Гаррос ежедневно допустят только 1000 болельщиков
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

На Ролан Гаррос ежедневно допустят только 1000 болельщиков

Теннис
(1 голосов)

Все из-за коронавируса

На Ролан Гаррос ежедневно допустят только 1000 болельщиков
Новина українською

По информации издания L’Équipe, ежедневно матчи Открытого чемпионата Франции смогут посещать всего 1000 болельщиков. Кроме того, на турнир аккредитованы около 4000 официальных лиц, включая игроков и персонал.

Ранее организаторы Ролан Гаррос рассчитывали собирать на трибунах по 11 500 человек в день, но власти Франции из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране существенно ограничили количество посетителей грунтового Шлема.

На Ролан Гаррос Украину в одиночном разряде представят Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Екатерина Козлова.

Матчи Открытого чемпионата Франции начнутся в воскресенье, 27 сентября.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ролан Гаррос коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...