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Костюк впервые пробилась в основную сетку Ролан Гаррос

Теннис
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И конечно же не обошлось без драмы

Костюк впервые пробилась в основную сетку Ролан Гаррос
Новина українською

В финале квалификационного турнира Марта Костюк в трех сетах (6:0, 1:6, 6:2) обыграла опытную японку Куруми Нара и во второй раз в карьере прошла квалификацию на турнире Большого шлема.

Костюк в решающем матче предварительного турнира подала 1 эйс, совершила 3 двойных ошибки, выиграла 66% очков с первой подачи, реализовала 6 из 7 брейк-поинтов и организовала 30 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.

В первом раунде основной сетки Ролан Гаррос Костюк может сыграть с Эжени Бушар, Моникой Пуиг, Эльзой Жакмо, Анной Блинковой, Гретье Миннен, Барборой Стрыцовой, Нао Хибино, Донной Векич, Каролиной Плишковой или с победительницей квалификации.

Костюк в третий раз в карьере выступит в основной сетке турнира Большого шлема – в двух предыдущих случаях украинка доходила до третьего раунда.

Попадание в основную сетку Ролан Гаррос гарантировало Костюк 60 тысяч евро призовых и как минимум 40 очков в рейтинг WTA.

Помимо Марты Костюк на Ролан Гаррос сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Екатерина Козлова.

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В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
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