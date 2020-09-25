Костюк впервые пробилась в основную сетку Ролан Гаррос

В финале квалификационного турнира Марта Костюк в трех сетах (6:0, 1:6, 6:2) обыграла опытную японку Куруми Нара и во второй раз в карьере прошла квалификацию на турнире Большого шлема.

Костюк в решающем матче предварительного турнира подала 1 эйс, совершила 3 двойных ошибки, выиграла 66% очков с первой подачи, реализовала 6 из 7 брейк-поинтов и организовала 30 виннерсов при 17 невынужденных ошибках.

В первом раунде основной сетки Ролан Гаррос Костюк может сыграть с Эжени Бушар, Моникой Пуиг, Эльзой Жакмо, Анной Блинковой, Гретье Миннен, Барборой Стрыцовой, Нао Хибино, Донной Векич, Каролиной Плишковой или с победительницей квалификации.

Костюк в третий раз в карьере выступит в основной сетке турнира Большого шлема – в двух предыдущих случаях украинка доходила до третьего раунда.

Попадание в основную сетку Ролан Гаррос гарантировало Костюк 60 тысяч евро призовых и как минимум 40 очков в рейтинг WTA.

Помимо Марты Костюк на Ролан Гаррос сыграют Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Екатерина Козлова.