Теннис
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Эффектный матч-бол Костюк в финале квалификации Ролан Гаррос. ВИДЕО
Последний удар матча между Мартой Костюк и Куруми Нара (6:0, 1:6, 6:2)
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