Костюк о дебюте на Ролан Гаррос: На кого попаду – на того попаду

Костюк в финале квалификации в трех сетах обыграла японку Куруми Нара (6:0, 1:6, 6:2) и впервые вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

"Выйти в основу – это, безусловно, отличные эмоции, но я спокойно, рационально смотрела на все матчи. Не было такого, что я думала: «Еще один матч, еще один сет и я выйду в основу». Таких мыслей не было. Было немножко ощущение, что это последний круг, но я думала, что это чувство будет на меня сильнее давить, поэтому на самом деле играть было гораздо легче, чем я ожидала. Я реально играла, как отдельный матч, чему очень рада!

Что касается первого матча в основе, то я специально не смотрела сетку. Только знаю какие-то прикольные матчи в первом круге, но против кого могу играть, это я не смотрела. На кого попаду, на того попаду. Я никогда себе не говорю, хочу играть против того-то или таким-то запуском. Я это никогда не озвучиваю. Потому что если случится по-другому, то все равно будет внутри какой-то дискомфорт, пусть я и не расстраиваюсь. Мне со всеми интересно играть.

Думаю, что в основе я могла бы показать хороший результат. Я люблю выступать на грунте, и мне кажется, что многим теннисисткам не хотелось бы со мной встречаться, они знают, что я могу хорошо сыграть. Но теперь начинается будто новый турнир. Мне нужно отдохнуть и заново собраться", - сказала украинка после матча.

Имя своей первой соперницы в основной сетке Марта Костюк узнает после окончания всех матчей квалификации.