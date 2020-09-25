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Свитолина в полуфинале Страсбурга сыграет с белоруской Соболенко

Теннис
(2 голосов)

Намечается интересный матч

Свитолина в полуфинале Страсбурга сыграет с белоруской Соболенко
Новина українською

Накануне Элина Свитолина в Страсбурге в двух сетах (6:4, 6:3) обыграла Жиль Тайхманн и впервые с мая 2018 года вышла в полуфинал грунтового турнира WTA

Из-за непогоды во Франции соперница украинки по полуфиналу определилась только сегодня – четвертая сеяная Арина Соболенко за 2 часа и 22 минуты одержала волевую победу над Катержиной Синяковой (2:6, 6:3, 6:3).

Свитолина и Соболенко выйдут на корт не ранее 16:30 по киевскому времени. Победительница матча в финале сыграет с Еленой Рыбакиной или Нао Хибино.

Единственная очная встреча Свитолиной и Соболенко состоялась в сентябре 2018 года в Ухане и завершилась не в пользу украинки – 4:6, 6:2, 1:6.

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В статье: Элина Свитолина Арина Соболенко
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