Свитолина в полуфинале Страсбурга сыграет с белоруской Соболенко

Накануне Элина Свитолина в Страсбурге в двух сетах (6:4, 6:3) обыграла Жиль Тайхманн и впервые с мая 2018 года вышла в полуфинал грунтового турнира WTA

Из-за непогоды во Франции соперница украинки по полуфиналу определилась только сегодня – четвертая сеяная Арина Соболенко за 2 часа и 22 минуты одержала волевую победу над Катержиной Синяковой (2:6, 6:3, 6:3).

Свитолина и Соболенко выйдут на корт не ранее 16:30 по киевскому времени. Победительница матча в финале сыграет с Еленой Рыбакиной или Нао Хибино.

Единственная очная встреча Свитолиной и Соболенко состоялась в сентябре 2018 года в Ухане и завершилась не в пользу украинки – 4:6, 6:2, 1:6.