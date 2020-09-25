  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. В 2022 году Кубок Лэйвера пройдёт на О2-Арене в Лондоне
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В 2022 году Кубок Лэйвера пройдёт на О2-Арене в Лондоне

Теннис
(1 голосов)

Он стартует в сентябре

В 2022 году Кубок Лэйвера пройдёт на О2-Арене в Лондоне
Новина українською

В 2022 году Кубок Лэйвера пройдёт на "О2-Арене" в Лондоне (Великобритания), сообщает комментатор BBC Дэвид Ло в "Твиттере". Турнир пройдёт с 23 по 25 сентября 2022 года.

Напомним, что с 2021 года Итоговый чемпионат ATP будет проходить в итальянском Турине, и арена в Лондоне освободится.

Четвёртый Кубок Лэйвера, который должен был пройти в Бостоне с 25 по 27 сентября 2020 года, был перенесён на 2021 год. Он пройдёт там же, в TD Garden в Бостоне с 24 по 26 сентября. Конфликт в теннисном календаре случился из-за переноса "Ролан Гаррос" на осень из-за угрозы распространения коронавируса. Предыдущие розыгрыши Кубка Лэйвера прошли в чешской Праге (2017), американском Чикаго (2018) и швейцарской Женеве (2019).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок Лэйвера
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...