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Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге

Теннис
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Там она сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана

Свитолина вышла в финал турнира в Страсбурге
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Элина Свитолина проведет свой второй финал на турнире WTA International в этом году.

Страсбург, Франция. Полуфинал
Элина Свитолина (Украина, 2) - Арина Соболенко (Беларусь, 4) 6-2, 4-6, 6-4

Соперницы провели на корте почти 2 часа. По ходу решающего сета Свитолина лидировала 3-0 и 5-3, но до мачтболов на своей подаче не добралась. Соболенко заработала тройной геймбол в десятом гейме, однако дальше не выиграла ни одного розыгрыша, завершив поединок двойной ошибкой.

Для теннисисток это был второй очный поединок: в 2018 году Соболенко обыграла Свитолину на турнире в Ухане.

Элина Свитолина провела свой первый матч в сезоне против соперницы из топ-15 рейтинга. Украинка во второй раз в этом году вышла в финал: в конце февраля Свитолина победила на турнире WTA International в Монтеррее (в финале против Мари Боузковой).

В решающем матче в Страсбурге Элина Свитолина сыграет против Елены Рыбакиной из Казахстана (WTA 18). Для теннисисток это будет первый очный поединок.

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В статье: Элина Свитолина
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