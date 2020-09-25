Свитолина: Сегодня я ждала тяжелой игры

Пятая ракетка мира Элина Свитолина вышла в финал турнира International в Страсбурге. Украинка в непросто матче обыграла Арину Соболенко, а после встречи призналась, что была уверена в своей победе:

"Сегодня я ждала тяжелой игры, знала, что Соболенко покажет хороший теннис. Были плюсы и минусы, как для нее, так и для меня, что сегодня она уже сыграла один матч. Думаю, что она сумела здорово собраться после проигранной партии.

Когда я лидировала 3:0 в решающем сете, то ожидала, что она сможет вернуться в игру, потому что она хорошо играет на приеме. Дальше я старалась бороться за каждое очко. Хорошо получилось в конце, что я выиграла гейм с 0:40. Я старалась не играть мягко и плоско, а постоянно варьировать скорость и высоту ударов.

Перед финалом я хорошо себя чувствую физически, но финалы всегда не просто играть. Я рада, что после паузы в сезоне смогла выйти в финал. С Еленой Рыбакиной мы никогда не встречались. Я смотрела немного, как она играет. Думаю, это будет волнующий поединок", - приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.