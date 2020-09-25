Серена Уильямс может выиграть 24-й титул на турнирах серии Большого шлема

В женской сетке Открытого чемпионата Франции больше других к победе будут стремиться две участницы — американская теннисистка Серена Уильямс и немка Анжелика Кербер.

38-летняя Уильямс-младшая отчаянно пытается выиграть свой 24-й титул на турнирах "Большого шлема" и сравняться по этому показателю со знаменитой австралийкой Маргарет Корт. В случае успеха на "Ролан Гаррос", американка соберёт уже четвёртый "Карьерный шлем". В истории тенниса пока это удалось сделать только одной спортсменке — Штеффи Граф. Грунтовой мэйджер покорился Серене лишь трижды – в 2002, 2013 и 2015 годах.

32-летней немке Анжелике Кербер не достаёт кубка Сюзанн Ленглен до первого "Карьерного шлема". Лучший результат Анжелики на "Ролан Гаррос" — выход в четвертьфинал в 2012 и 2018 годах.

В первом круге шестая сеяная Серена Уильямс сыграет с соотечественницей Кристи Анн, а 18-я ракетка турнира Кербер встретится со словенкой Кайей Юван.