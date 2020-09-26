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Свитолина выполнила удар дня на турнире в Страсбурге
Невероятный удар слева в исполнении украинки
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) выполнила удар дня на турнире в Страсбурге (Франция).
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