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Свитолина выполнила удар дня на турнире в Страсбурге

Теннис
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Невероятный удар слева в исполнении украинки

Свитолина выполнила удар дня на турнире в Страсбурге
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) выполнила удар дня на турнире в Страсбурге (Франция).

Произошло это в полуфинальном матче против белоруски Арины Сабаленко (WTA №12).

Видео:

Напомним, что ранее эксперты UA-Sport подробно разобрали поединок Деревянченко - Чарло.

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В статье: Элина Свитолина
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