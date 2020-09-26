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Свитолина: С каждым матчем я играю все лучше и лучше

Теннис
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Комментарий теннисистки

Свитолина: С каждым матчем я играю все лучше и лучше
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала ожидания от финального матча на турнире в Страсбурге (Франция) против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (WTA №18).

"Выиграть трофей - это то, что ты хочешь всегда, начиная турнир. Каждый финал особый, и ты пытаешься отдать все, что у тебя есть, чтобы получить этот трофей.

С каждым матчем я играю все лучше и лучше. Я провела несколько хороших матчей против топовых игроков, это касается и Рима. Следующая игра у меня финал. Для меня важно концентрироваться на каждом следующем матче и потом уже двигаться дальше.

С нетерпением жду финала. Каждый финал для меня особенный. Я бы сказала, сейчас у меня приятное ожидание" - сказала она.

Напомним, что ранее Элина Свитолина выполнила удар дня на турнире в Страсбурге.

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В статье: Элина Свитолина
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