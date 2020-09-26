Алена Остапенко: Попадание в ТОП 10 - для меня это лишь вопрос времени

Латвийская теннисистка, победительница Роллан Гаррос 2017 Алена Остапенко рассказала об уверенности в возвращении в мировую элиту. Ее слова цитирует iNews:

"Мне кажется, после моей победы девочки стали намного более мотивированными и начали играть лучше. До этого им не хватало стабильности. Наверное, моя победа в чем то их мотивировала. Они захотели таких достижений.

Сама я психологически не была готова к победе на "Большом шлеме". Все произошло очень рано и внезапно. Жизнь изменилась, и от меня стали ждать стабильных результатов в неделе. Было сложно.

Сейчас давление немного спало, и я стала взрослее и психологически готова. Мне кажется, если я буду показывать свою игру, то у меня будут хорошие шансы. Мне кажется, возвращение в топ-10 - только вопрос времени. Сейчас я над этим работаю. Мне только надо вернуть стабильность и уверенность" - сказала она.