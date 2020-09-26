Свитолина побеждает на турнире в Страсбурге и берет титул

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №5) побеждает в финальном матче грунтового турнира в Страсбурге (Франция).

В матче за титул она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №18).

Начало задержали на 2,5 часа из-за дождя, который не прекращался. Однако все же спортсменки смогли выйти на корт и поединок не перенесли.

В первом сете Элина чувствовала себя достаточно уверенно. Воспользовавшись ошибкой соперницы на ее третьей подачи, украинка смогла повести с брейком, а затем уверенно сыграть весь сет на своих мячах. В итоге - счет 6-4 по игре.

Вторую партию обе теннисистки начали с упорной борьбы за брейки друг друга. И первой удалось воплотить цель в реальность именно в Рыбакиной. С начала сета она повела с преимуществом в брейк. Игра у украинки упорно не шла. Далее была еще одна проигранная подача и капитуляция со счетом 1-6.

Начало следующей партии оказалось также непростым для Свитолиной. Но постепенно ей удалось найти свою игру. При счете 3-2 ей удалось забрать подачу соперницы и довести дело в партии до логического завершения (6-2).

Internationaux de Strasbourg - International

Страсбург, Франция

20-26 сентября

Грунт

Призовой фонд: $ 225 тыс.

Финал

Элина Свитолина (WTA №5) - Елена Рыбакина (WTA №18)

2 - 1 (6-4; 1-6; 6-2)

Напомним, что сегодня ночью состоится поединок за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC. Между собой будут бороться действующий обладатель звания, американец Джермалл Чарло и украинский претендент Сергей Деревянченко. Эксперты UA-Sport подробно разобрали бой и сделали свои прогнозы относительно победителя.