Свитолина замахнется на титул? Чего ждать от Костюк и Ястремской? Анализ сетки Ролан Гаррос

После безлюдного US Open гурманов тенниса ждет еще одно эксклюзивное блюдо – Ролан Гаррос в холодном осеннем Париже с частично заполненными трибунами и историческим дебютом крыши над центральным кортом имени Филиппа Шатрие.

Элина Свитолина (26 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2013 – 2-й раунд, 2014 – 2-й раунд, 2015 – 1/4 финала, 2016 – 4-й раунд, 2017 – 1/4 финала, 2018 – 3-й раунд, 2019 – 3-й раунд

Цель: выиграть турнир

Первая соперница: Варвара Грачева (Россия, №89 рейтинга WTA)

С Парижем у Элины Свитолиной особенные отношения, ведь именно здесь она впервые вышла в четвертьфинал мэйджора и именно здесь у нее рекордные 70% побед на турнирах Большого шлема. Два из трех последних сезонов Свитолина приезжала на Ролан Гаррос в статусе чемпионки крупного турнира в Риме – в этом году в третий раз покорить столицу Италии Элина не смогла, но и без титула не осталась, выиграв 250-тысячник в Страсбурге, где украинка нашла правильные аргументы против агрессивного тенниса Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Svitolina sealed Strasbourg ????



WTA World No.5 @ElinaSvitolina secured her ✌️ WTA Tour title of 2020 as she overcame Rybakina in close to two hours at the @WTA_Strasbourg --> https://t.co/MtCZlAye9I pic.twitter.com/0mUqb1AFXf