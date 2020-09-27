Свитолина замахнется на титул? Чего ждать от Костюк и Ястремской? Анализ сетки Ролан Гаррос

После безлюдного US Open гурманов тенниса ждет еще одно эксклюзивное блюдо – Ролан Гаррос в холодном осеннем Париже с частично заполненными трибунами и историческим дебютом крыши над центральным кортом имени Филиппа Шатрие.

Элина Свитолина (26 лет, №5 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2013 – 2-й раунд, 2014 – 2-й раунд, 2015 – 1/4 финала, 2016 – 4-й раунд, 2017 – 1/4 финала, 2018 – 3-й раунд, 2019 – 3-й раунд

Цель: выиграть турнир

Первая соперница: Варвара Грачева (Россия, №89 рейтинга WTA)

С Парижем у Элины Свитолиной особенные отношения, ведь именно здесь она впервые вышла в четвертьфинал мэйджора и именно здесь у нее рекордные 70% побед на турнирах Большого шлема. Два из трех последних сезонов Свитолина приезжала на Ролан Гаррос в статусе чемпионки крупного турнира в Риме – в этом году в третий раз покорить столицу Италии Элина не смогла, но и без титула не осталась, выиграв 250-тысячник в Страсбурге, где украинка нашла правильные аргументы против агрессивного тенниса Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Svitolina sealed Strasbourg ????



WTA World No.5 @ElinaSvitolina secured her ✌️ WTA Tour title of 2020 as she overcame Rybakina in close to two hours at the @WTA_Strasbourg --> https://t.co/MtCZlAye9I pic.twitter.com/0mUqb1AFXf — wta (@WTA) September 26, 2020

Свитолина впервые посеяна на турнире Большого шлема под третьим номером – Элина попала в верхнюю половину турнирной сетки к Симоне Халеп, которую букмекеры считают главным фаворитом Ролан Гаррос. Но об этом еще рано думать. Что касается четверти, то на бумаге самой опасной для Свитолиной можно смело назвать Элизу Мертенс – бельгийка на US Open остановилась в четвертьфинале, а на грунте дошла до этой же стадии в Риме. Неплохо было бы отомстить Мертенс за разгромное поражение в 1/4 финала Australian Open-2018.

Если Свитолина не оступится на первой неделе, то в четвертьфинале ей, вероятней всего, придется сдавать экзамен против победительницы матча между Сереной Уильямс и Викторией Азаренко. Серену Элина еще никогда не обыгрывала на Шлемах, а против Азаренко уступает по личным встречам со счетом 0:3. Когда, если не сейчас поквитаться со своими давними обидчицами.

А на Ролан Гаррос Элина Свитолина в понедельник стартует матчем с дебютанткой грунтового Шлема Варварой Грачевой. Но недооценивать молодую россиянку не стоит – на US Open она обыграла Кристину Младенович, уступая 1:6, 2:5 и 0:40.

Прогноз: поражение от Азаренко в 1/4 финала

Даяна Ястремская (20 лет, № 28 рейтинга WTA)

История выступлений на турнире: 2019 – 1-й раунд

Цель: дойти до матча с Вондроушовой

Первая соперница: Дарья Гаврилова (Австралия, №785 рейтинга WTA)

Даяна Ястремская после неудачи на US Open сожгла мосты с Сашей Бажиным и отправилась в свободное плавание без постоянного тренера. Шоковая терапия дала первые результаты в Риме, где одесситка взяла реванш у Камилы Джорджи за поражение в Палермо, затем на характере обыграла полуфиналистку Ролан Гаррос-2019 Аманду Анисимову и дала бой Симоне Халеп.

В это сложно поверить, но у Ястремской при трех титулах WTA на Ролан Гаррос до сих пор нет ни одной победой. В прошлом году Даяна приехала на Открытый чемпионат Франции после изнурительного похода за титулом в Страсбурге и не смогла дожать в первом раунде опытную испанку Карлу Суарес-Наварро.

Свой путь в Париже Ястремская начнет матчем с экс-теннисисткой из топ-25 Дарьей Гавриловой. Бывшая россиянка из-за травмы почти год не появлялась в WTA-туре, а перед Ролан Гаррос ей удалось добраться до четвертьфинала на 80-тысячнике во Франции. Ястремская должна спокойно вскрывать оборонительный теннис Гавриловой и выходить на Эжени Бушар, которая недавно громко напомнила о себе, пройдя в Стамбуле путь от квалификации до финала.

Потенциально матч Бушар – Ястремская может стать украшением Ролан Гаррос как в прямом, так и переносном значении. А победительница дуэли двух красоток, вероятней всего, получит шанс проверить свои силы на фоне прошлогодней финалистки Парижа Маркеты Вондроушовой. Той самой чешки, которая за неделю до старта Ролан Гаррос в Риме поиздевалась над Свитолиной (3:6, 0:6).

В целом Ястремская вряд ли довольна своим жребием, ведь в одной четверти с Даяной оказались сразу четыре теннисистки, которые на Открытом чемпионате Франции доходили до полуфинала, а Симона Халеп трижды играла в финале и брала титул в 2018-м году. А кто говорил, что будет просто?

Прогноз: поражение в третьем раунде

Катерина Козлова (26 лет, №99 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2017 – 1-й раунд, 2018 – 2-й раунд, 2019 – 2-й раунд

Цель: не покинуть Париж без победы

Первая соперница: Паула Бадоса (Испания, № 87 рейтинга WTA)

Екатерина Козлова в прошлом году перед Ролан Гаррос на трех грунтовых турнирах выиграла 10 матчей, а в Париже готовилась выбить кризисную Элину Свитолину, но получила травму и не вышла на матч второго раунда. В этом году ситуация противоположная – перед Открытым чемпионатом Франции теннисистка из Николаева не провела ни одного матча на грунте. Еще раз – с момента последнего матча Козловой на глине прошло 490 дней.

На контрасте ситуации Козловой соперница украинки по первому раунду Паула Бадоса (победительница Открытого чемпионата Франции-2015 в юниорах) за неделю до старта Ролан Гаррос дошла до полуфинала в Стамбуле, а одной из ее жертв стала наша Катарина Завацкая (6:1, 6:2).

Козлова будет аутсайдером в противостоянии с Бадосой, но Екатерина умеет удивлять на турнирах Большого шлема. Елена Остапенко не даст соврать – сенсационная чемпионка Ролан Гаррос-2017 два года назад в Париже прекратила защиту именно после матча с Козловой.

Остается добавить, что победительница матча Козлова – Бадоса во втором круге выходит на финалистку Ролан Гаррос-2018 Слоан Стивенс. В общем, замахнуться на обновление личного рекорда на Шлемах Екатерине будет невероятно сложно.

Прогноз: поражение в первом раунде

Катарина Завацкая (20 лет, №112 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: дебют

Цель: сотворить сенсацию в первом раунде

Первая соперница: Кики Бертенс (Нидерланды, № 8 рейтинга WTA)

Катарина Завацкая на своем втором Шлеме второй раз попадает на топ-сеяную с мизерными шансами на продолжение борьбы после первого матча. У Елены Рыбакиной на US Open уроженца Луцка взяла три гейма – в Париже ей придется иметь дело с еще более статусной соперницей в лице бывшей четвертой ракетки мира и полуфиналистки Ролан Гаррос-2016 Кики Бертенс.

Сложно трезво оценивать шансы Завацкой против теннисистки, у которой 6 титулов WTA на грунте и 9 побед на этом покрытии в матчах с соперницами из топ-10. Бертенс за карьеру на элитном уровне выиграла 98 матчей на грунтовых турнирах – у Завацкой не наберется и пяти.

Что хоть немного добавляет оптимизма, так это сомнительная форма первой ракетки Нидерландов – в Риме Бертенс в двух сетах проиграла Полоне Херцог, а в Страсбурге с травмой неизвестной степени сложности снялась с матча против Елены Остапенко.

Прогноз: поражение в первом раунде

Марта Костюк (18 лет, №119 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: дебют

Цель: повторить личный рекорд на Шлемах

Первая соперница: Нао Хибино (Япония, № 84 рейтинга WTA)

Марта Костюк впервые с момента своего знаменитого прорыва на Australian Open-2018 преодолела квалификацию на турнире Большого шлема, но оставила много вопросов касательно своей игры, особенно на фоне того прогресса, который имел место быть на US Open. О том, с каким уровнем стабильности киевлянка играет во Франции, красноречиво говорят итоговые счета ее матчей – 6:1, 3:6, 6:0 в 1-м раунде квалификации и 6:0, 1:6, 6:2 в финале.

И если это проходило против теннисисток из второй сотни мирового рейтинга, то в основе Ролан Гаррос за такие резкие перепады в уровне тенниса Костюк могут быстро наказать. И Нао Хибино, соперница Марты по первому кругу, вполне способна на неприятный сюрприз. Да, японка никогда не побеждала в основе французского Шлема, но перед приездом в Париж она дошла до полуфинала в Стамбуле, обыграв Слоан Стивенс и Елену Остапенко, которые знают, как добиваться успеха на кортах Открытого чемпионата Франции.

That feeling when you make your first @rolandgarros main draw! @marta_kostyuk moves on in Paris. pic.twitter.com/8ihIa8UdBh — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) September 25, 2020

Во втором раунде Костюк потенциально выходит на 30-ю сеяную Онс Жабер – первая ракетка Африки в юниорах выигрывала Ролан Гаррос, однако во взрослом теннисе серьезных достижений на грунте пока не снискала.

Все в руках Костюк – по такой сетке можно и нужно доходить до третьего раунда и вероятного поединка с 8-й ракеткой турнира Ариной Соболенко. В новом противостоянии с топ-теннисисткой очень хочется посмотреть, какие уроки Марта извлекла из невероятно конкурентной битвы с Наоми Осакой в Нью-Йорке.

Самообладание и максимальная концентрация – главные ключи Костюк к успешному выступлению в Париже. Если Марта найдет взаимопонимание с собственным «я», то ей вполне по силам стать одним из открытий Ролан Гаррос.

Прогноз: поражение во втором раунде

Гид по Ролан Гаррос-2020

Женщины

Полная турнирная сетка женского одиночного разряда

Фавориты: Симона Халеп, Каролина Плишкова, Элина Свитолина, Виктория Азаренко, София Кенин.

"Темные лошадки": Серена Уильямс, Гарбинье Мугуруса, Аманда Анисимова, Маркета Вондроушова, Мария Саккари, Елена Рыбакина.

Украинки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Марта Костюк.

"Must watch" в первом раунде: Йоханна Конта – Коко Гауфф, Анетт Контавейт – Каролин Гарсия, Ига Швёнтек – Маркета Вондроушова, Светлана Кузнецова – Анастасия Павлюченкова, Моника Пуиг – Сара Эррани.

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол)

Симона Халеп (Румыния, 1)/Маркета Вондроушова (Чехия, 15) – Кики Бертенс (Нидерланды, 5)

Элина Свитолина (Украина, 3) – Виктория Азаренко (Беларусь, 10)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – Елена Рыбакина (Казахстан, 14)/София Кенин (США, 4)

Мэдисон Киз (США, 12) – Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Мужчины

Полная турнирная сетка мужского одиночного разряда

Фавориты: Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Доминик Тим.

"Темные лошадки": Пабло Карреньо-Буста, Григор Димитров, Андрей Рублев, Стэн Вавринка, Каспер Рууд, Янник Синнер.

Украинцы: –

"Must watch" в первом раунде: Стэн Вавринка – Энди Маррей, Доминик Тим – Марин Чилич, Роберто Баутиста-Агут – Ришар Гаске, Вашек Поспишил – Маттео Берреттини, Сэм Куэрри – Андрей Рублев, Денис Шаповалов – Жиль Симон, Гаэль Монфис – Александр Бублик, Дэн Эванс – Кеи Нисикори.

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Маттео Берреттини (Италия, 7)/Роберто Баутиста-Агут (Испания, 10)

Даниил Медведев (Россия, 4) – Стефанос Циципас (Греция, 5)/Денис Шаповалов (Канада, 9)

Диего Шварцман (Аргентина, 12) – Доминик Тим (Австрия, 3)/Стэн Вавринка (Швейцария, 16)

Александр Зверев (Германия, 6) – Рафаэль Надаль (Испания, 2)