Серена Уильямс: Я люблю это место и я чувствую, что близка к своей лучшей игре

Легенда мирового тенниса, американка Серена Уильямс прокомментировала планы на Открытый чемпионат Франции и рассказала о своих кондициях накануне турнира.

- В Нью-Йорке вы говорили, что серьезно относитесь к пандемии и беспокоитесь о своем здоровье. Насколько сложным было решение прилететь в Европу? Почему вы решили здесь выступить?

- Я люблю это место. И я чувствую, что близка к своей лучшей игре. Мне нужно играть матчи. Для меня было важно создать собственный "пузырь". И это работает. Все-таки это лучше, чем оставаться дома.

- Вы не играли на турнирах перед Ролан Гаррос. Какой была ваша подготовка к турниру после US Open?

- Да, я не играла ни одного турнира, что случается довольно редко. Но и этот год стал очень необычным. После Нью-Йорка я полетела во Францию, где тренировалась в академии Патрика и занималась восстановлением.

- У вас были проблемы с ахилловым сухожилием на US Open. Как сейчас обстоят дела?

- Да. Но я бы не заявлялась, если бы не была уверена, что смогу выступить. Сейчас я не готова на все 100% в физическом плане. Но я не знаю ни одного спортсмена, который бы выступал только тогда, когда он чувствует, что в идеальной форме. Но с этим сталкиваются большинство игроков и они должны пройти через это.

- Как вам новая крыша над кортом Шатрие? И что думаете по поводу погоды в Париже?

- Я ненавижу холод. Я половину своей жизни не видела снега. Холодная погода и я - вещи несовместимые. Это моя ахиллесова пята (смеется). Но я справляюсь с этим. Я настроена позитивно.