Даяна Ястремская проиграла австралийке Гавриловой в первом круге Rolland Garros

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №28) уступила в первом круге Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче она без шансов проиграла австралийке Дарье Гавриловой (WTA №785).

Раухунок матча 2-0 (6-4; 6-3) в пользу победительницы поединка, в активе которой 1 подача на вылет, 9 виннеров, 3 подряд выигранные геймы и 4 двойные ошибки. У украинки 1 подача на вылет, 15 виннеров, 2 подряд выигранные геймы, 2 двойные ошибки и 38 невынужденных ошибок.

В следующем раунде соревнований Гаврилова сыграет против французской спортсменки Эжени Бушар (WTA №168).