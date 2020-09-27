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Даяна Ястремская проиграла австралийке Гавриловой в первом круге Rolland Garros

Теннис
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Украинка покидает соревнования

Даяна Ястремская проиграла австралийке Гавриловой в первом круге Rolland Garros
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №28) уступила в первом круге Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче она без шансов проиграла австралийке Дарье Гавриловой (WTA №785).

Раухунок матча 2-0 (6-4; 6-3) в пользу победительницы поединка, в активе которой 1 подача на вылет, 9 виннеров, 3 подряд выигранные геймы и 4 двойные ошибки. У украинки 1 подача на вылет, 15 виннеров, 2 подряд выигранные геймы, 2 двойные ошибки и 38 невынужденных ошибок.

В следующем раунде соревнований Гаврилова сыграет против французской спортсменки Эжени Бушар (WTA №168).

Напомним, что ранее Виктория Азаренко вышла во второй круг Rolland Garros.

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В статье: Даяна Ястремская Дарья Гаврилова
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