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Маррей потерпел крупнейшее поражение на турнирах Большого шлема

Теннис
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Легендарный британец провалился на Ролан Гаррос

Маррей потерпел крупнейшее поражение на турнирах Большого шлема
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В первом раунде Открытого чемпионата Франции Энди Маррей смог взять у Стэна Вавринки всего 6 геймов (1:6, 3:6, 2:6). Центральный матч первого игрового дня на Ролан Гаррос продолжался 1 час и 40 минут.

Маррей проиграл 6 геймов на своей подаче и не сделал ни одного брейка. Вавринка в 4 раза превзошел шотландца по активно выигранным мячам (42 против 10) и допустил всего на одну невынужденную ошибку больше (27 против 26).

Маррей впервые с 2006 года вылетел с Ролан Гаррос после первого раунда. На четырех последних турнирах Большого шлема экс-первая ракетка мира одержал всего две победы.

Стэн Вавринка во втором раунде Ролан Гаррос сыграет с Домиником Кёпфером из Германии.

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В статье: Энди Маррей Ролан Гаррос Стэн Вавринка
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