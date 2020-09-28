Маррей потерпел крупнейшее поражение на турнирах Большого шлема

В первом раунде Открытого чемпионата Франции Энди Маррей смог взять у Стэна Вавринки всего 6 геймов (1:6, 3:6, 2:6). Центральный матч первого игрового дня на Ролан Гаррос продолжался 1 час и 40 минут.

Маррей проиграл 6 геймов на своей подаче и не сделал ни одного брейка. Вавринка в 4 раза превзошел шотландца по активно выигранным мячам (42 против 10) и допустил всего на одну невынужденную ошибку больше (27 против 26).

Маррей впервые с 2006 года вылетел с Ролан Гаррос после первого раунда. На четырех последних турнирах Большого шлема экс-первая ракетка мира одержал всего две победы.

Стэн Вавринка во втором раунде Ролан Гаррос сыграет с Домиником Кёпфером из Германии.