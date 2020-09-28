Свитолина и Завацкая в понедельник стартуют на Ролан Гаррос

Катарина Завацкая в своем дебютном матче на Ролан Гаррос в 12:00 по киевскому времени первым запуском на корте имени Сюзан Ленглен сыграет с 5-й сеяной из Нидерландов Кики Бертенс.

Сразу по окончанию матча Завацкая – Бертенс на вторую главную арену Открытого чемпионата Франции выйдет Элина Свитолина – первая ракетка Украины в Париже стартует матчем с дебютанткой Ролан Гаррос Варварой Грачевой из России. Ориентировочное начало поединка – не ранее 13:30 по Киеву.

Матчи Ролан Гаррос на территории Украины показывают телеканалы Евроспорт 1/2.

С полным расписанием дня на Открытом чемпионате Франции можно ознакомиться здесь.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Даяна Ястремская неожиданно прекратила борьбу на Ролан Гаррос после первого матча.