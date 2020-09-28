Квитова в 9-й раз подряд преодолела 1-й раунд на Ролан Гаррос

Петра Квитова в первом матче дня на центральном корте Открытого чемпионата Франции имени Филиппа Шатрие в двух сетах разобралась со 118-й ракеткой мира Осеан Доден (6:3, 7:5). Матч продолжался 1 час и 18 минут.

Квитова в первом сете сделала один брейк, а на первой подаче не проиграла ни одного розыгрыша. Во второй партии Доден сопротивлялась активней – решающий брейк Квитова организовала только в 10-м гейме.

В первом матче в Париже Квитова подала 8 эйсов, выиграла 86% очков с первой подачи, реализовала 3 из 8 брейк-поинтов и сделала 28 виннерсов.

Во втором раунде Ролан Гаррос Петра Квитова сыграет с Алёной Большовой или Ясмин Паолини.