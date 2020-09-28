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Доминик Тим одолел Чилича в первом раунде Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Австриец вышел в 1/32 финала

Доминик Тим одолел Чилича в первом раунде Ролан Гаррос
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Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Хорватии Марина Чилича.

Открытый чемпионат Франции

Доминик Тим - Марин Чилич 6:4, 6:3, 6:3

Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.

Действующий чемпион US Open трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Чилича 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Тим поспорит с американцем Джеком Соком, который пробился в основную сетку через квалификацию. В стартовом раунде Джек обыграл соотечественника Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4, 6:3.

В 2019 году Доминик дошёл до финала "Ролан Гаррос", где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

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В статье: Марин Чилич Доминик Тим Ролан Гаррос
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