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Доминик Тим одолел Чилича в первом раунде Ролан Гаррос
Австриец вышел в 1/32 финала
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под третьим номером, вышел во второй круг, обыграв представителя Хорватии Марина Чилича.
Открытый чемпионат Франции
Доминик Тим - Марин Чилич 6:4, 6:3, 6:3
Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут.
Действующий чемпион US Open трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Чилича 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в третий круг Тим поспорит с американцем Джеком Соком, который пробился в основную сетку через квалификацию. В стартовом раунде Джек обыграл соотечественника Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:4, 6:3.
В 2019 году Доминик дошёл до финала "Ролан Гаррос", где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.