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Свитолина обыграла россиянку на старте Ролан Гаррос

Теннис
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Элина успешно стартовала в Париже

Свитолина обыграла россиянку на старте Ролан Гаррос
Новина українською

В первом круге Открытого чемпионата Франции третья сеяная из Украины за 1 час и 39 минут справилась с 89-й ракеткой мира из России Варварой Грачевой (7:6, 6:4).

Свитолина в первом сете упустила преимущество в четыре гейма, но добила Грачеву на тайбрейке. Во второй партии Элина при счете 2:4 выиграла четыре гейма подряд и закрыла матч.

На пути к победе Свитолина реализовала 7 из 12 брейк-поинтов, проиграла 6 геймов на своей подаче, сделала 12 виннерсов и допустила 33 невынужденных ошибки.

В матче с Грачевой Свитолина одержала свою 60-ю в карьере победу на турнирах Большого шлема.

Следующей соперницей Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Франции станет мексиканка Рената Сарасуа, которая в первом раунде разбила Эльзу Жакмо (6:1, 6:2).

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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