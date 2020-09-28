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Ролан Гаррос. Серена Уильямс вышла во второй круг соревнований

Теннис
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В первом круге она легко обыграла соотечественницу

Ролан Гаррос. Серена Уильямс вышла во второй круг соревнований
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Американка Серена Уильямс пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Серена обыграла соотечественницу Кристи Анн.

Открытый чемпионат Франции

Серена Уильямс - Кристи Анн 7:6, 6:0

Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты. Уильямс 11 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в третий круг Уильямс поспорит с представительницей Болгарии Цветаной Пиронковой, которая в первом круге обыграла немку Андреа Петкович.

В 2019 году победительницей «Ролан Гаррос» стала австралийка Эшли Барти. В финале она нанесла поражение чешке Маркете Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3.

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В статье: Серена Уильямс Ролан Гаррос
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