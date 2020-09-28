Завацкая: Это было худшее окончание матча в истории Ролан Гаррос

Украинка Катарина Завацкая рассказала о своем противостоянии с Кики Бертенс в первом круге Открытого чемпионата Франции.

О поединке с восьмой ракеткой мира

"Очень сложный матч, на самом деле. Думаю, что я хорошо выступила как для первого круга Ролан Гаррос на этом корте и без разминки, с такими непростыми условиями для игры. Я очень хорошо отыграла первый сет, во втором была борьба. Немножко меня сбил со своего ритма судья: там было неправильное решение по мячу, действительно, был аут при 1-1. Если бы решение было верным, возможно, не так бы все обернулось. Я уже была немножко в эмоциях и не сумела справиться с ними правильно. Я вроде бы как и забыла, что произошло, но все равно думала о том, как можно было на грунте показать не тот след. От этого я очень злилась, но старалась продолжать играть. Бертенс тоже начала брать инициативу в свои руки, перестала ошибаться, а я, возможно, стала короче играть, чем в первом сете".

Об инциденте с порванными ракетками

"Третий сет – это вообще отдельная история. Это что-то нереальное случилось с этими ракетками, я порвала их все! Недавно я поменяла струны: теперь это наполовину мои струны, наполовину – гибрид. Я отдала на натяжку их перед матчем, у меня было три новые ракетки, и я абсолютно не понимаю, как такое могло случиться именно на этом турнире. Я закончила матч ракеткой "Babolat" (Завацкая играет ракетками "Yonex"), не укладывается в голове, что это действительно произошло на Ролан Гаррос. Такое невезение, что ли. Из сумки я достала две ракетки абсолютно нормальные, а у третьей – были порезаны струны с двух сторон. Тогда еще шла борьба, мы играли гейм, я достаю ракетку, вижу перерезанные струны и смотрю на тренеров... Вечером ведь все было хорошо. Лицо у меня тут же поменялось, все эмоции поменялись.

Я достаю свою старую ракетку при счете 2-0 и думаю, что если я порву и её, то, Боже, мне не с чем играть будет. По ходу матча, когда я порвала только одну, я не думала о том, что нужно их отдать на натяжку. Если бы мне кто-то подсказал, если бы тренер подсказал, а так сама я была настолько сконцентрирована на игре, что об этом не думала. Эта ракетка порвалась, у меня появились слезы, я начала плакать, я очень старалась вернуться в матч, но играть не своей ракеткой… Я отдала ракетку на натяжку, когда в сумке у меня оставалась только одна. Мне стоило это сделать, когда порвалась первая. Но я об этом вообще не думала. У меня же столько ракеток в сумке лежит, я не могла себе представить, что порву все. Я отдала, но я быстрее проиграла, чем мне её принесли".

О выступлении в парном разряде Ролан Гаррос

"С Анной-Каролиной Шмидловой мы прошли в парную сетку (на отказе пары Касаткина / Контавейт), пока не знаю еще, с кем мы играем. Я буду подходить к организаторам и спрашивать, и расскажу им про струны, которые были порезаны, потому что по-другому я не могу объяснить, что случилось с ракеткой".