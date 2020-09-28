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Надаль вышел во второй круг Ролан Гаррос

Теннис
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Испанец выиграл три сета

Надаль вышел во второй круг Ролан Гаррос
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Испанcкий теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Надаль обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова.

Открытый чемпионат Франции

Рафаэль Надаль - Егор Герасимов 6:4, 6:4, 6:2

Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Действующий чемпион US Open трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Герасимова 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. В третьем тайме белорус повредил лодыжку и брал медицинский тайм-аут.

За выход в третий круг Надаль поспорит с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом круге соревнований обыграл канадца Стивена Диеза.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.

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В статье: Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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