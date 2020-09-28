Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль вышел во второй круг Ролан Гаррос
Испанец выиграл три сета
Испанcкий теннисист Рафаэль Надаль вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований Надаль обыграл представителя Беларуси Егора Герасимова.
Открытый чемпионат Франции
Рафаэль Надаль - Егор Герасимов 6:4, 6:4, 6:2
Продолжительность противостояния составила 2 часа 6 минут. Действующий чемпион US Open трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5. На счету Герасимова 8 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 брейк. В третьем тайме белорус повредил лодыжку и брал медицинский тайм-аут.
За выход в третий круг Надаль поспорит с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом круге соревнований обыграл канадца Стивена Диеза.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.