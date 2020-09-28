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Надаль: Необычный Ролан Гаррос

Теннис
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Испанец заявил, что он по прежнему особенный для него

Надаль: Необычный Ролан Гаррос
Новина українською

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал победу (6:4, 6:4, 6:2) над белорусом Егором Герасимовым в матче первого круга Открытого чемпионата Франции.

"Необычный „Ролан Гаррос“, совершенно непривычный. Но для меня он такой же особенный, как все предыдущие, в которых участвовал. Постараюсь сделать всё возможное. Рад выйти во второй круг после хорошего старта. Сейчас время вернуться в отель, на следующий день провести тренировку и постараться подготовиться ко второму кругу", — приводит слова Надаля пресс-служба ATP.

За выход в третий круг Надаль поспорит с американцем Маккензи Макдональдом, который в первом круге соревнований обыграл канадца Стивена Диеза.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября.

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В статье: Рафаэль Надаль
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