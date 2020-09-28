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Свитолина: Я лидировала в первом сете, но потом Варвара заставила меня поработать

Теннис
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Элина поделилась впечатлениями от матча

Свитолина: Я лидировала в первом сете, но потом Варвара заставила меня поработать
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу в первом круге Roland Garros над Варварой Грачевой. Одесситка призналась, что первый сет дался ей непросто. В своем Twitter пятый номер женского рейтинга поблагодарила россиянку за игру и высказалась о психологических нагрузках на турнире.

"Сегодня на корте было непросто. Я лидировала в первом сете, но потом Варвара стала играть лучше и заставила меня поработать, чтобы выиграть эту партию. Во втором сете ей удалось захватить инициативу и тогда мне важно было играть каждый мяч, не терять концентрацию. В конце я нашла игру и стала играть лучше. Как получается сохранять положительный настрой, когда проигрываешь? Я много работала, чтобы прийти к этому. Каждый матч и турнир – это, в первую очередь, борьба с собой, чтобы научиться психологически находиться в правильном состоянии".

В следующем круге соперницей Элины станет Рената Сарасуа из Мексики.

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В статье: Элина Свитолина
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Источник:
XSport.ua
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