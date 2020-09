На Ролан Гаррос сыгран матч продолжительностью 6 часов и 5 минут

Главными героями второго дня Ролан Гаррос стали Лоренцо Жустино и Корентен Муте, которые на протяжении 6 часов и 5 минут оспаривали путевку во второй круг. Итальянец оказался сильнее, отыграв у Муте три подачи на матч – 0:6, 7:6, 7:6, 2:6, 18:16.

Moutet:

242 points

88 winners

88 unforced errors

64% serve points

43% return points



Giustino:

217 points

57 winners

96 unforced errors

57% serve points

37% return points



Winner...? Giustino! What a great match. That's why I love endless best of 5. #RG2020 pic.twitter.com/tCHE7Gk4vh