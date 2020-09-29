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На Ролан Гаррос сыгран матч продолжительностью 6 часов и 5 минут
Невероятная драма на Открытом чемпионате Франции
Главными героями второго дня Ролан Гаррос стали Лоренцо Жустино и Корентен Муте, которые на протяжении 6 часов и 5 минут оспаривали путевку во второй круг. Итальянец оказался сильнее, отыграв у Муте три подачи на матч – 0:6, 7:6, 7:6, 2:6, 18:16.
Moutet:— Alex | Tennis ???? (@Alex_Boroch) September 28, 2020
242 points
88 winners
88 unforced errors
64% serve points
43% return points
Giustino:
217 points
57 winners
96 unforced errors
57% serve points
37% return points
Winner...? Giustino! What a great match. That's why I love endless best of 5. #RG2020 pic.twitter.com/tCHE7Gk4vh
Битва Жустино и Муте стала второй по продолжительностью в истории Ролан Гаррос и восьмой самой затяжной в истории мужского тенниса. Дольше в истории французского Шлема (6 часов и 33 минуты) в 2004 году играли только Арно Клеман и Фабрис Санторо.
Лоренцо Жустино добыл первую в карьере победу в основе турнира Большого шлема, а его следующим соперником на Ролан Гаррос станет финалист Мастерса в Риме Диего Шварцман.