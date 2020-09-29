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На Ролан Гаррос сыгран матч продолжительностью 6 часов и 5 минут

Теннис
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Невероятная драма на Открытом чемпионате Франции

На Ролан Гаррос сыгран матч продолжительностью 6 часов и 5 минут
Новина українською

Главными героями второго дня Ролан Гаррос стали Лоренцо Жустино и Корентен Муте, которые на протяжении 6 часов и 5 минут оспаривали путевку во второй круг. Итальянец оказался сильнее, отыграв у Муте три подачи на матч – 0:6, 7:6, 7:6, 2:6, 18:16.

Битва Жустино и Муте стала второй по продолжительностью в истории Ролан Гаррос и восьмой самой затяжной в истории мужского тенниса. Дольше в истории французского Шлема (6 часов и 33 минуты) в 2004 году играли только Арно Клеман и Фабрис Санторо.

Лоренцо Жустино добыл первую в карьере победу в основе турнира Большого шлема, а его следующим соперником на Ролан Гаррос станет финалист Мастерса в Риме Диего Шварцман.

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В статье: Ролан Гаррос
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