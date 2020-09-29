Сенсация дня на Ролан Гаррос: 4-й сеяный проиграл в 1-м раунде

Медведев в статусе четвертого сеяного в первом раунде Открытого чемпионата Франции в четырех сетах (4:6, 6:7, 6:2, 1:6) уступил Мартону Фучовичу, для которого этапа победа стала дебютной в карьере над теннисистом из топ-10.

На тайбрейке второго сета Медведев при счете 3:6 сломал свою ракетку, за что получил штрафное очко и досрочно проиграл партию.

Россиянин в матче с Фучовичем совершил 51 невынужденную ошибку, выиграл всего 64% очков с первой подачи и позволил сопернику сделать 5 брейков.

Медведев в четвертый раз подряд проиграл на старте Ролан Гаррос. Всего на его счету на турнирах Большого шлема 25 побед при 15 поражениях.

Отметим, что после первого раунда с Ролан Гаррос вылетели 10 из 32 теннисистов из посева.