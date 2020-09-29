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Матчи Ролан Гаррос были остановлены из-за дождя

Теннис
(1 голосов)

Лишь один поединок состоялся

Матчи Ролан Гаррос были остановлены из-за дождя
Новина українською

На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Кристина Младенович — Лаура Зигемунд).

"Ролан Гаррос" завершится 12 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.

Напомним, ранее Костюк разгромно проиграла 84-й ракетке мира и покинула Ролан Гаррос.

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В статье: Ролан Гаррос
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