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Матчи Ролан Гаррос были остановлены из-за дождя
Лишь один поединок состоялся
На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Кристина Младенович — Лаура Зигемунд).
"Ролан Гаррос" завершится 12 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
Напомним, ранее
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