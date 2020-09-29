Матчи Ролан Гаррос были остановлены из-за дождя

На Открытом чемпионате Франции из-за дождя были остановлены все поединки, кроме одного, который проходит на центральном корте, где есть крыша (Кристина Младенович — Лаура Зигемунд).

"Ролан Гаррос" завершится 12 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.