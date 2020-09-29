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Теофимо Лопес - Ломаченко: Пойду на тебя с кулаками

Теннис
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Непобежденный чемпион пригрозил украинцу

Теофимо Лопес - Ломаченко: Пойду на тебя с кулаками
Новина українською

Обладатель титула IBF в легком дивизионе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу iFL TV ответил чемпиону мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), который ранее заявил, что в Украине ему бы пришлось ответить за свои высказывания.

"Пусть он попытается сделать это в Нью-Йорке. В моей стране не избегают "терок". Я имею в виду, что я говорю то, что говорю. Я такой, какой есть. Не знаю, имеет ли это отношение к Нью-Йорку, но если ты нам не нравишься, то так и будет. Мы очень четко говорим об этом. Нам не нужно говорить просто ради болтовни. Если ты считаешь это проблемой и хочешь со мной перетереть об этом, тогда в чем дело? Я прямо здесь. Я не говорю о чем-то, думая, что мне это сойдет с рук. Меня так воспитывали. Мне все равно, как там принято в твоей стране. Мне плевать, как ты это хочешь интерпретировать. Но я говорю все свои слова потому, что 17 октября пойду на тебя с кулаками".

Напомним, поединок Ломаченко – Лопес состоится 17 октября. Бой пройдет в Лас-Вегасе при пустых трибунах.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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