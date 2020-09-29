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Джокович обыграл Имера и вышел во второй круг Ролан Гаррос
Серб уверенно обыграл соперника
Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. На старте соревнований серб обыграл представителя Швеции Микаэля Имера.
Ролан Гаррос
Новак Джокович - Микаэл Имер 6:0, 6:2, 6:3
Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут. Первая ракетка мира дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 9 брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка из 2.
За выход в третий круг Джокович поспорит с победителем пары Уго Дельен (Боливия) — Ричардас Беранкис (Литва).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующими чемпионами соревнований являются вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и первая ракетка мира из Австралии Эшли Барти.