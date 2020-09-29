Козлова покидает Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.

Roland Garros, Париж, 29 сентября

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Паула Бадоса (Испания) 2-6, 6-4, 3-6

Поединок продолжался 2 часа. Козлова реализовала 5 брейкпоинтов из 6, а её соперница - 8 из 15. В решающем сете Катерина отыграла два матчбола, но с третьей попытки испанка оформила победу.

Украинка впервые с 2017 года не смогла выиграть в первом круге Ролан Гаррос. 22-летняя Бадоса провела дебютный матч в основе турнира. Во втором раунде 87-я ракетка мира сыграет против американки Слоан Стивенс.

Завтра Катерина Козлова будет стартовать в Париже в парной сетке.