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Козлова покидает Ролан Гаррос
Украинка не смогла выйти во второй круг
Украинская теннисистка Катерина Козлова завершила выступление на Открытом чемпионате Франции в одиночном разряде.
Roland Garros, Париж, 29 сентября
Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Паула Бадоса (Испания) 2-6, 6-4, 3-6
Поединок продолжался 2 часа. Козлова реализовала 5 брейкпоинтов из 6, а её соперница - 8 из 15. В решающем сете Катерина отыграла два матчбола, но с третьей попытки испанка оформила победу.
Украинка впервые с 2017 года не смогла выиграть в первом круге Ролан Гаррос. 22-летняя Бадоса провела дебютный матч в основе турнира. Во втором раунде 87-я ракетка мира сыграет против американки Слоан Стивенс.
Завтра Катерина Козлова будет стартовать в Париже в парной сетке.