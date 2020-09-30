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Свитолина в 12:00 сыграет матч второго раунда Ролан Гаррос

Теннис
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Элина – последняя надежда Украины на турнире

Свитолина в 12:00 сыграет матч второго раунда Ролан Гаррос
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Матч второго раунда Открытого чемпионата Франции между Элиной Свитолиной и Ренатой Сарасуа откроет игровой день на главном корте Парижа имени Филиппа Шатрие. Встреча начнется в 12:00 по киевскому времени вне зависимости от погодных условий в столице Франции.

В случае победы над мексиканкой Свитолина в третьем раунде Ролан Гаррос встретится с Астрой Шарма или Екатериной Александровой (№27 посева).

В среду помимо Свитолиной на корте имени Филиппа Шатрие пройдут матчи при участии Серены Уильямс, Рафаэля Надаля и Александра Зверева.

С полным расписанием дня на Открытом чемпионате Франции можно ознакомиться на официальном сайте турнира.

Ранее UА-Футбол сообщал, что Марта Костюк бесславно вылетела с Ролан Гаррос.

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В статье: Элина Свитолина Ролан Гаррос
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