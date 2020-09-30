Козлова: Мячи на Ролан Гаррос были неуправляемые для меня

В первом раунде Открытого чемпионата Франции Екатерина Козлова в трех сетах уступила Пауле Бадосе (2:6, 6:4, 3:6).

"Я еще не успела многое проанализировать, потому что матч недавно закончился, и я пока немного на эмоциях. Первый сет, как мы говорили с тренером, я сыграла плохо, во втором уже получилось найти ритм. В третьем сете я его не удержала. Должна отдать должное сопернице, что она хорошо отыграла и действовала активно.

В первом сете я не чувствовала мяч. Да, я тренировалась новыми мячами до игры. Сегодня было не так холодно, но часто шел дождь, и мячи были неуправляемые для меня.

Корт был медленный, потому что он был очень влажным и жёстким. Можно было подъезжать к мячам, с этим не было проблем, потому что на Ролан Гаррос качественный грунт. Возможно, из-за этого мячи тоже не сильно отскакивали, а застревали где-то посередине. У меня не было правильного ощущения, я не могла обработать мяч, хотя обычно я играю вариативно. В этих условиях было сложно так играть", - сказала украинка.

Екатерина Козлова продолжит выступление на Ролан Гаррос в парном разряде вместе с полячкой Магдой Линетт.