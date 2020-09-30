  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк объяснила провал на старте Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк объяснила провал на старте Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Марта неожиданно вылетела с турнира после первого раунда

Костюк объяснила провал на старте Ролан Гаррос
Новина українською

Костюк впервые прошла на Ролан Гаррос через квалификацию, но в матче первого круга со счетом 4:6, 0:6 проиграла японке Нао Хибино, которая ранее никогда не побеждала в основе французского Шлема.

"Хибино меня ничем не удивила, но она играет на уровень выше теннисисток в квалификации. Я не была суперготова и настолько была в своих мыслях, что я забыла, что на той стороне тоже есть живой человек. Она играла ровно, а я играла неправильно.

В первом сете я сильно боролась. При 4:5 мне немного не повезло. Хибино реально хорошо играла, а мне на важных розыгрышах не везло: то ошибка, то она хорошо сыграла, то судья… Реально, не мой день сегодня.

Свое выступление на турнире в целом я оцениваю, неплохо, с учетом того, что было много личных обстоятельств, было все не так спокойно, как на US Open", - отметила Костюк.

Для Марты Костюк Ролан Гаррос еще не завершен – в парной сетке украинка сыграет с Александрой Саснович из Беларуси.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марта Костюк Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...