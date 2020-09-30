Костюк объяснила провал на старте Ролан Гаррос

Костюк впервые прошла на Ролан Гаррос через квалификацию, но в матче первого круга со счетом 4:6, 0:6 проиграла японке Нао Хибино, которая ранее никогда не побеждала в основе французского Шлема.

"Хибино меня ничем не удивила, но она играет на уровень выше теннисисток в квалификации. Я не была суперготова и настолько была в своих мыслях, что я забыла, что на той стороне тоже есть живой человек. Она играла ровно, а я играла неправильно.

В первом сете я сильно боролась. При 4:5 мне немного не повезло. Хибино реально хорошо играла, а мне на важных розыгрышах не везло: то ошибка, то она хорошо сыграла, то судья… Реально, не мой день сегодня.

Свое выступление на турнире в целом я оцениваю, неплохо, с учетом того, что было много личных обстоятельств, было все не так спокойно, как на US Open", - отметила Костюк.

Для Марты Костюк Ролан Гаррос еще не завершен – в парной сетке украинка сыграет с Александрой Саснович из Беларуси.